Fiorentina Fabbian | Voglio onorare la storia del club Vanoli mi vuole subito al top

In occasione della presentazione ufficiale dei nuovi acquisti in casa Fiorentina, il coach Paolo Vanoli ha sottolineato l’impegno di Fabbian nel rispettare la storia del club. L’attenzione si concentra sulla volontà di arrivare pronti e competitivi sin da subito, in un contesto di mercato che mira a rafforzare la rosa e a mantenere alta la tradizione sportiva della squadra.

Firenze, 23 gennaio 2026 - Tempo di presentazioni in casa Fiorentina. Al posto della consueta conferenza stampa pre partita di Paolo Vanoli, al bancone del Media Center ci sono gli ultimi acquisti del mercato invernale. Giovanni Fabbian è uno di questi, arrivato dal Bologna nei giorni scorsi. Se la Fiorentina si salverà, il suo riscatto diventerà obbligatorio. Fabbian parte dai motivi che lo hanno spinto a scegliere Firenze. "Mi ha molto convinto il progetto di questa società. La Fiorentina è un grande club: cercherò di onorare la storia di questa squadra". Domenica si è ritrovato contro la Fiorentina.

