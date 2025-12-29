Iachini | In bocca al lupo a Vanoli ma se la Fiorentina mi chiama

L’allenatore Iachini ha espresso solidarietà a Vanoli, attuale tecnico della Fiorentina in difficoltà, augurandogli buona fortuna. Tuttavia, ha anche lasciato aperta la possibilità di un suo ritorno alla guida della squadra, qualora il club decidesse di affidargli nuovamente la panchina. La situazione resta in evoluzione, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione le prossime mosse del club toscano.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Fa il suo “in bocca al lupo a Paolo Vanoli” (allenatore della Fiorentina ultima in classifica), ma non i tirerebbe indietro se venisse chiamato dal club viola. Beppe Iachini è legato a Firenze e alla Fiorentina dove è stato protagonista come calciatore e come allenatore. Intervistato da Radio anch'io Sport (programma radiofonico di Rai – Radio1) è stato anche l’artefice in panchina proprio di una salvezza dei gigliati, nella stagione 2019-2020. Ora, fa “l'in bocca al lupo a Paolo Vanoli, ne ha bisogno in questo momento. Ci sono passato anch'io, per un allenatore sono momenti di grande responsabilità” ma a domanda precisa, ammette che non esiterebbe a dare una mano alla Fiorentina, ultima in classifica, se venisse chiamato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

