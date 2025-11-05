Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina | il club lo vuole in panchina contro il Genoa di De Rossi

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, manca solo l'ufficialità. il club viola lo vorrebbe in panchina già contro il Genoa nel prossimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

