Fiorello-Dagospia volano stracci | Cialtrone Leggi qui

Recentemente, si sono intensificate le tensioni tra Dagospia e Rosario Fiorello. Il sito di Roberto D'Agostino ha accusato lo showman siciliano di agire senza rispetto delle regole in Rai, scatenando una disputa pubblica. Questa polemica evidenzia le tensioni nel mondo dello spettacolo e solleva interrogativi sulla gestione e le modalità di comunicazione tra media e personaggi pubblici.

Volano stracci tra Dagospia e Rosario Fiorello, dopo che il sito di Roberto D'Agostino ha accusato lo showman siciliano di fare quel che gli pare in Rai. "Sono due giorni che cucina nella sua stanzetta di via Asiago, anche se è vietato dalle regole aziendali - aveva scritto Dago -. Fiorello aveva anche pubblicato una storia su Instagram ma poi l'ha rimossa. Forse qualcuno gli ha fatto notare che non può spadroneggiare come gli pare.". La risposta dello showman non è tardata ad arrivare. In diretta su Radio2 con La Pennicanza, ha replicato: “Il giornalista cialtrone non è stupido, è cialtrone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fiorello-Dagospia, volano stracci: "Cialtrone", "Leggi qui..." Bombardieri smentisce Landini: volano gli stracciNell’ambito delle tensioni tra i sindacati, la vicenda dell’aggressione ai rappresentanti Uilm ha scatenato un acceso confronto. Amadeus torna in Rai? Dagospia non ha dubbi: “C’è lo zampino di Fiorello, nel 2027 condurrà il Festival di Sanremo”Secondo Dagospia, Amadeus tornerà in Rai nel 2027 per condurre nuovamente il Festival di Sanremo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Dagospia contro Fiorello! Secondo Dago-Spia, Fiorello sarebbe “a casa sua” in Rai, intento a cucinare… con il serio rischio di dare fuoco all’intero stabile di via Asiago Ma ecco subito la risposta, in diretta dalla Pennicanza: padella in mano, sorriso ac facebook fiorello contro dagospia: "giornalisti cialtroni". nel mirino l'articolo sui video in cui appare in cucina. "era un fornellino a induzione". e scherza: "quelli sono vendicativi"! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.