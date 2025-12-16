Bombardieri smentisce Landini | volano gli stracci

Nell’ambito delle tensioni tra i sindacati, la vicenda dell’aggressione ai rappresentanti Uilm ha scatenato un acceso confronto. Bombardieri ha smentito le accuse, mentre Landini ha optato per una posizione di minimizzazione, alimentando discussioni e polemiche sulla gestione delle violenze all’interno del movimento sindacale.

© Ilgiornale.it - Bombardieri smentisce Landini: volano gli stracci Quando si tratta di violenza rossa la parola d’ordine è sempre minimizzare. Sulla presunta aggressione dei sindacalisti della Uilm per mano di individui con la felpa della Fiom, il segretario Maurizio Landini ha preferito minimizzare. Ai microfoni della trasmissione Radio Rai “Un giorno da pecora” ha gettato acqua sul fuoco: “A me hanno detto che in un’assemblea della Fiom a un certo punto si sono avvicinati anche alcuni lavoratori con la felpa Uil”, che in quell’occasione “non aveva proclamato lo sciopero. La reazione di chi era in assemblea, per quel che mi risulta, è stata di avere con loro uno scambio vivace, anche di insulti, ma senza pressioni di alcun genere” Peccato che il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, abbia accusato Landini di non avere compreso la vicenda in sé. Ilgiornale.it Bombardieri smentisce Landini: volano gli stracci - Sulla presunta aggressione dei sindacalisti della Uilm per mano di individui con la felpa della Fiom, il segretario Maurizio Landini ha preferito minimizzare ... ilgiornale.it

