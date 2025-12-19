Fiorello ultima puntata de La Pennicanza Fan disperati e scontenti
L’ultima puntata de La Pennicanza segna la fine di un’epoca, lasciando fan dispiaciuti e scontenti. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto con il consueto entusiasmo, salutando il pubblico e dando il via a un commovente addio. Un momento che resterà nella memoria di chi ha seguito con passione questa storica trasmissione.
È arrivato il momento dei saluti: Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata de La Pennicanza. I fan se ne devono fare una ragione, fino al nuovo anno devono stare senza il loro appuntamento quotidiano preferito. Fiorello, il desiderio di tornare a Sanremo. Dopo aver letto la lettera di Fabrizio Corona a Babbo Natale, per chiudere in bellezza la stagione 2025 della Pennicanza Fiorello rivela la sua lista dei desideri e tra questi c’è anche il Festival di Sanremo. Natale è dietro l’angolo e per l’esilarante rubrica delle ‘vecchie letterine’ a Babbo Natale dei VIP, ora è il turno proprio di quella di Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it
