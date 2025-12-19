L’ultima puntata de La Pennicanza segna la fine di un’epoca, lasciando fan dispiaciuti e scontenti. Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto con il consueto entusiasmo, salutando il pubblico e dando il via a un commovente addio. Un momento che resterà nella memoria di chi ha seguito con passione questa storica trasmissione.

È arrivato il momento dei saluti: Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata de La Pennicanza. I fan se ne devono fare una ragione, fino al nuovo anno devono stare senza il loro appuntamento quotidiano preferito. Fiorello, il desiderio di tornare a Sanremo. Dopo aver letto la lettera di Fabrizio Corona a Babbo Natale, per chiudere in bellezza la stagione 2025 della Pennicanza Fiorello rivela la sua lista dei desideri e tra questi c’è anche il Festival di Sanremo. Natale è dietro l’angolo e per l’esilarante rubrica delle ‘vecchie letterine’ a Babbo Natale dei VIP, ora è il turno proprio di quella di Fiorello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello, ultima puntata de La Pennicanza. Fan disperati e scontenti

Leggi anche: Fiorello assente alla prima de La Pennicanza: l’annuncio preoccupa i fan!

Leggi anche: “Sandokan ovunque!”: Fiorello ironizza sulla mania Rai nella nuova puntata de La Pennicanza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorello, l'ultima puntata di “Viva Rai2 insieme ad Amadeus: «Qui sono sempre stato libero, ci si rivede alla prossima idea». Gli...; Non si sente più parlare di te, che fine hai fatto?, Fiorello chiama Corona; Fiorello a La Pennicanza, clamoroso scoop a rischio squalifica; Amadeus verso il ritorno in Rai e con lo zampino di Fiorello: ci sarebbe l'ok di Discovery. L'indiscrezione.

Fiorello, scoop clamoroso su La Ruota della Fortuna: “Ecco cosa succederà durante Sanremo” - Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha rivelato un retroscena choc sul game show di Gerry Scotti. libero.it