Merv | un amore in crisi e un cane depresso in una prevedibile rom-com – Recensione

In questa prevedibile rom-com, Merv, un terrier affettuoso, attraversa una crisi emotiva che lo porta a perdere la sua energia e vitalità. Tra le due case dei suoi proprietari, il cane sembra rassegnato, riflettendo una storia di amore in difficoltà e piccoli drammi quotidiani che si snodano tra comicità e sentimenti.

Merv, un esemplare misto di terrier, ha perso la sua vivacità, la coda non scodinzola più come prima e si trascina pigramente tra le due case dei suoi due “genitori”. Anna e Russ, coppia che ha recentemente chiuso la propria relazione, si dividono la custodia settimanale del cane: una settimana con lei, optometrista meticolosa e organizzata, una settimana con lui, maestro elementare dal cuore d’oro e l’appartamento in perenne disordine. Quando il veterinario diagnostica a Merv una vera e propria depressione canina, provocata per l’appunto dalla recente rottura familiare, i due ex si ritrovano costretti alla più imbarazzante forma di co-affidamento: rimanere insieme per il bene del cane. Superguidatv.it

