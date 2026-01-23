Festa del patrono dei giornalisti Incontro sul Beato Focherini

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, si svolgerà domani alle 16 in Sala Duomo a Carpi un incontro intitolato ‘Amici per la Pace’. L’evento sarà un’occasione per riflettere sul ruolo dell’informazione e sulla figura del Beato Focherini, esempio di impegno e solidarietà. Un momento di confronto aperto a tutti, dedicato alla memoria e ai valori che guidano il mestiere del giornalista.

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, domani, dalle 16, in Sala Duomo a Carpi, si terrà l'incontro dal titolo ' Amici per la Pace. Odoardo Focherini e Quirino Bezzi: passione per la montagna e giornalismo. Dall'aiuto ai perseguitati alla chiesetta sul Vioz'. L'iniziativa, promossa dall'Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Carpi in collaborazione con il Centro Studi della Val di Sole, punta ad esplorare il contesto delle origini trentine della famiglia Focherini e il legame particolare tra il Beato Odoardo e una figura di riferimento culturale e politico come Quirino Bezzi (1914-1989).

