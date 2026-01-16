Aversa ospita le celebrazioni per il patrono dei giornalisti

Aversa accoglie sabato 24 gennaio la tradizionale celebrazione della Santa Messa in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L'evento, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento per la professione giornalistica nella comunità locale. La cerimonia sottolinea l'importanza del ruolo dei giornalisti nel contesto sociale e culturale di Aversa.

Aversa ospita, sabato 24 gennaio, la tradizionale celebrazione della Santa Messa per i giornalisti in occasione della festività di San Francesco di Sales, patrono della categoria. Come è ormai consolidata tradizione Assostampa Caserta e Unione Cattolica Stampa Italiana promuovono l'abituale.

