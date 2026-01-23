Oggi su Sky e NOW viene presentata la nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella prossima stagione di Formula 1. Un momento importante per gli appassionati che potranno scoprire in anteprima le caratteristiche di questa vettura. La stagione si prospetta ricca di novità e sfide, offrendo agli spettatori un’esperienza esclusiva e aggiornata su tutte le evoluzioni del campionato.

Cresce l’attesa per una nuova e rivoluzionaria stagione di Formula 1, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Venerdì 23 gennaio, sarà il momento della presentazione della nuova Ferrari, la monoposto di una stagione 2026 che si preannuncia spettacolare e combattuta grazie ai profondi cambiamenti regolamentari e tecnici. A partire dalle 11 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 24, appuntamento con Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, che attenderanno il momento dell’unveiling della SF-26 tra analisi, aspettative e commenti a caldo. Dallo studio alla pista, con i collegamenti per tutta la mattina con il circuito di Fiorano, dove Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio seguiranno lo shakedown in pista della nuova monoposto del Cavallino guidata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Formula 1, oggi su Sky e NOW si svela la nuova Ferrari SF-26 con Leclerc e Hamilton

F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWIl 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BOMBA F1! Formula 1 2026 RIVOLUZIONARIA! La NUOVA Ferrari 678 sarà TOTALMENTE INNOVATIVA!

Argomenti discussi: Ferrari, ora l'attesa è davvero finita: oggi la presentazione della SF-26 LIVE e IN STREAMING su Sky; La nuova stagione di F1, da oggi la presentazione dei nuovi modelli; F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tv; Su Amazon ci sono 5 LEGO F1 salvaeuro ora disponibili a PREZZI BOMBA.

F1, oggi la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la monoposto di Leclerc e Hamilton in tvOggi la presentazione della Ferrari SF-26: a che ora inizia l'evento, dove vederlo in TV e streaming e cosa sappiamo sulla nuova monoposto F1 2026 di Hamilton ... fanpage.it

F1, oggi la presentazione della nuova Ferrari SF-26: a che ora e dove vedere la macchina di Leclerc e HamiltonOggi, venerdì 23 gennaio, è la giornata in cui la Ferrari presenta la sua nuova monoposto per il Mondiale 2026 di Formula 1, la SF-26. La nuova macchina sarà guidata nel Mondiale di F1 2026 da Charles ... today.it

| ACCADDE OGGI GP ARGENTINA 1956 Una gara che racconta una Formula 1 diversa, fatta di scelte in corsa, vetture condivise e resistenza fisica estrema. Il primo successo di Juan Manuel Fangio con la Ferrari passa da un ritiro, un cambio macchina - facebook.com facebook