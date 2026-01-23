LIVE alle 11.30 | la presentazione della nuova Ferrari SF-26

Alle 11:30 a Fiorano, si terrà la presentazione ufficiale della nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nella stagione 2026. Durante l’evento, i due piloti effettueranno un primo test di verifica, lo

La Ferrari SF-26, così si chiama (seguendo la tradizione dei precedenti modelli), verrà ufficialmente svelata nella mattina di oggi. Conosciuta precedentemente con il nome di "progetto 678", sarà la prima Ferrari del nuovo ciclo regolamentare. Fondamentale sarà il ruolo della nuovissima Power Unit, spinta da una potenza elettrica tripla rispetto al passato e alimentata da carburanti sostenibili. A essere rivoluzionata sarà anche l’aerodinamica, con l’eliminazione dei canali Venturi sul fondo e l’introduzione di ali con funzioni attive. Qualche sorpresa anche sul colore: la verniciatura sarà lucida, con una tonalità di rosso meno scura rispetto al passato e diversi dettagli in bianco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

Ferrari 2026, che attesa! Tutto sulla presentazione della SF-26. E Leclerc-Hamilton sono...Domani a Fiorano, Ferrari presenterà ufficialmente la SF-26, la vettura che accompagnerà la scuderia nella stagione 2026.

NOVITÁ e RETROSCENA. PRESENTAZIONE FERRARI 2026.

