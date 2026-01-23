L’autopsia di Federica Torzullo, avvenuta dopo il suo femminicidio, ha portato al prelievo di parti di stomaco e intestino. L’esame sarà fondamentale per chiarire la versione fornita da Claudio Carlomagno, che ha riferito di aver trovato cibo in chimizzazione. Questi risultati potrebbero contribuire a ricostruire con precisione le circostanze della tragedia e a fare luce sui dettagli dell’indagine.

La versione fornita da Claudio Carlomagno sul femminicidio da lui perpetrato su Federica Torzullo non convince fino in fondo gli inquirenti. Per questo proseguono le indagini per fare luce sui punti oscuri legati all’uccisione della donna. Il marito le ha tolto la vita tra l’8 e il 9 gennaio, usando un coltello. Nelle scorse ore i medici legali hanno svolto l’autopsia, che è ancora in fase preliminare. Al momento non si esclude totalmente che l’imprenditore di Anguillara possa essere stato aiutato da un complice. Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva Femminicidio di Anguillara, i dubbi sulla confessione di Claudio Carlomagno Gli accertamenti che potrebbero segnare la svolta nelle indagini Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva I maggiori sospetti degli investigatori riguardano l’orario in cui è stata uccisa la 41enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisiva

Federica Torzullo, contestato il femminicidio. L'autopsia rivela come è stata uccisaLa procura di Civitavecchia ha contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sepolta in un canneto vicino alla sua azienda ad Anguillara Sabazia.

Ventitré coltellate, ustioni e un corpo mutilato: l'autopsia svela l'orrore sul femminicidio di Federica TorzulloL'autopsia su Federica Torzullo rivela ferite multiple, tra cui ventitré coltellate e ustioni, evidenziando una violenza estrema e ripetuta.

