Federica Torzullo contestato il femminicidio L' autopsia rivela come è stata uccisa

La procura di Civitavecchia ha contestato il femminicidio a Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sepolta in un canneto vicino alla sua azienda ad Anguillara Sabazia. L’autopsia ha fornito dettagli sulle modalità dell’omicidio, contribuendo a chiarire la dinamica dell’accaduto. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio della lotta contro la violenza di genere.

Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". Intanto sono emersi i primi risultati dell'a utopsia, riportati da La Presse, sul corpo della 41enne scomparsa l'8 gennaio e ritrovata dopo diversi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Federica Torzullo, contestato il femminicidio. L'autopsia rivela come è stata uccisa Leggi anche: Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidio Federica Torzullo, contestato il femminicidio. "Odio e discriminazione di genere"Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio contestato dalla procura di Civitavecchia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere; Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere; Femminicidio Federica Torzullo, al marito contestato anche occultamento cadavere; Femminicidio Anguillara, oggi fiaccolata per Federica Torzullo: videonews dal nostro inviato. Federica Torzullo uccisa ad Aguillara, a Carlomagno contestato il nuovo reato di femminicidio - I pm nella richiesta di convalida fermo riformulano in femminicidio il reato per Carlomagno, prevede l'ergastolo ... fanpage.it Federica Torzullo, procuratore Liguori contesta reato di femminicidio: è la prima volta in Italia - Fissata per domani l’udienza di convalida del fermo in carcere per il marito Claudio Carlomagno accusato dell’efferato delitto. A Saracena intanto annullata la fiaccolata in programma per venerdì. Il ... cosenzachannel.it Quello di Federica Torzullo non è un semplice omicidio. La Procura di Civitavecchia contesterà al marito Claudio Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere, il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie. Lo ha deciso il procuratore capo Alberto Liguori - facebook.com facebook Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.