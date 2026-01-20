Ventitré coltellate ustioni e un corpo mutilato | l’autopsia svela l’orrore sul femminicidio di Federica Torzullo

L’autopsia su Federica Torzullo rivela ferite multiple, tra cui ventitré coltellate e ustioni, evidenziando una violenza estrema e ripetuta. La 41enne è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I risultati confermano la brutalità del femminicidio, evidenziando la gravità della vicenda e la necessità di approfondire le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

I risultati dell’autopsia: ferite concentrate su collo e volto. Un quadro di violenza estrema e ripetuta emerge dai primi risultati dell’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto trapela dagli accertamenti medico-legali, la donna sarebbe stata colpita 23 volte con un’arma da taglio, di cui 19 fendenti tra collo e volto. Il colpo ritenuto mortale avrebbe raggiunto il lato destro del collo, una zona vitale che non avrebbe lasciato scampo. L’elevato numero di ferite e la loro distribuzione fanno pensare a un’aggressione prolungata e particolarmente feroce. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

È stata effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l'autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra.

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, ustioni sul volto e gamba amputata. Usata anche la benna-scavatrice - L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchi ... ilfattoquotidiano.it

