Claudio Carlomagno ha ammesso la responsabilità del femminicidio della moglie Federica Torzullo durante l’interrogatorio di convalida del fermo. La vicenda, avvenuta ad Anguillara, sta attirando l’attenzione per la gravità del gesto e le sue implicazioni. La confessione fornisce dettagli importanti sul caso, che ora passa sotto l’esame delle autorità competenti per approfondire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.

AGI - Claudio Carlomagno ha reso piena confessione nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. L’uomo è accusato del femminicidio e dell'occultamento di cadavere della moglie Federica Torzullo. Le indagini sono condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore Alberto Liguori. L’omicidio e il tentativo di occultamento Secondo la ricostruzione investigativa, dopo aver ucciso la moglie con 23 coltellate, l’uomo avrebbe tentato di distruggere il corpo, cercando prima di smembrarlo e poi di dargli fuoco. Successivamente avrebbe seppellito il cadavere in una buca scavata all’interno del terreno della ditta di movimento terra della famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Anguillara: Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie Federica Torzullo

Anguillara, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie FedericaClaudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, ha confessato le proprie responsabilità durante l’interrogatorio davanti al giudice di Civitavecchia.

“L’ho uccisa io”, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloClaudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Anguillara, Claudio Carlomagno non risponde ai pm. La procura: Delitto feroce, il corpo di Federica irriconoscibile; Claudio Carlomagno, alienato e senza amici: il suo mondo ruotava solo intorno a Federica, era ossessionato dal perdere la casa; Novità nel giallo ad Anguillara: indagato il marito di Federica Torzullo, scomparsa da cinque giorni; Femminicidio di Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno in caserma per ore mentre viene trovato il corpo di Federica Torzullo (FOTO E VIDEO).

Anguillara, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio della moglie FedericaRoma, 21 gennaio 2026 – Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo una ... quotidiano.net

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidioClaudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo ... ilmattino.it

Il marito della vittima di Anguillara Sabazia, Claudio Agostino Carlomagno, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio e occultamento di cadavere - facebook.com facebook

Il femminicidio di Anguillara, non risponde al Pm Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, il corpo della donna è stato ritrovato ieri x.com