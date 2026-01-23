Feliz Carnival festa di Carnevale a Tor di Quinto

Feliz Carnival è l’evento di Carnevale organizzato da Tastreet Roma, che si terrà domenica 8 febbraio presso le Formiche Lab Corner a Tor di Quinto, zona Roma Nord. Un’occasione per vivere una giornata dedicata alle tradizioni del Carnevale in un ambiente accogliente, con attività pensate per tutta la famiglia. Un momento di convivialità e divertimento nel cuore di Roma, ideale per trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Tastreet Roma presenta Feliz Carnival, evento di Carnevale in programma nella Capitale, domenica 8 febbraio, nel doppio spazio delle Formiche Lab Corner in zona Roma Nord. Si tratta di un pop up gastronomico di festa che si terrà, dalle 11 alle 22, in via Vitorchiano, 48, a due passi da Corso.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Feliz Navidad, pop-up gastronomico di festa e bellezza

Basket. MoBa, quinto successo di fila. Vignola fa festa a CasalecchioModena Basket conquista il quinto risultato positivo consecutivo nella partita contro Vignola, terminata con il punteggio di 46-60.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Carnevale dei Colli 2026, un viaggio di festa tra Brescia e Mantova: Radio Bruno è media partner; Carnevale di Passoscuro 2026: festa, carri allegorici e protagonisti i giovani; Fuochi di Sant’Antonio 2026: la Sardegna si accende nella notte più antica dell’inverno; ATL del Cuneese: al via la stagione del Carnevale 2026.

Carnival House a Sarteano. La festa si tinge di misteroIl 2 marzo piazza XXIV Giugno sarà il fulcro del Carnevale del Paranormale. Corteo mascherato, giochi e tanto divertimento per adulti e bambini. Sarteano si appresta a vivere un carnevale paranormale ... lanazione.it

Firenze in festa per un Carnevale di solidarietà: arriva il Carnival Lions CircusL’Otel di Firenze, in Viale Generale Dalla Chiesa 9, si trasformerà in un grande tendone da circo per dare vita al Carnival Lions Circus Party. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ... lanazione.it

Chiacchiere di Carnevale – A Sicilian Carnival Tradition Carnival in Sicily is a celebration of colour, joy, and centuries-old traditions — and no Carnival is complete without Chiacchiere. Light, crisp, and delicately dusted with sugar, Chiacchiere are one of facebook