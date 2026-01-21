Basket MoBa quinto successo di fila Vignola fa festa a Casalecchio

Modena Basket conquista il quinto risultato positivo consecutivo nella partita contro Vignola, terminata con il punteggio di 46-60. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, confermando il buon momento di forma. La partita si è svolta a Casalecchio, contribuendo a rafforzare la posizione in classifica e a mantenere alta la motivazione del gruppo.

Serie C: quinto successo consecutivo per Modena Basket, che vince nettamente 46-60 (Guardasoni L, in foto. 16, Ilari 14) in quel di Scandiano. Mo.ba rimane, sostanzialmente, sempre in controllo del match respingendo anche il tentativo di rientro scandianese dell'ultima frazione, prima dell'ultimo mini-break di 2-11 che vale il colpo esterno. Vittoria, dopo un tempo supplementare, anche per Roadhouse Vignola che ha la meglio 77-75 su Cvd Casalecchio. Gara in salita per i modenesi (11-24 dopo 10'), ma l'asse Bussoli-Bianchini permette un parziale importante nei quarti centrali, per il 50-48 della penultima sirena.

