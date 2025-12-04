Feliz Navidad pop-up gastronomico di festa e bellezza

Domenica 14 dicembre arriva Feliz Navidad - un pop-up gastronomico di festa e di bellezza negli spazi de Le Formiche Corner, in via Vitorchiano, 48. L'ingresso all'evento è gratuito e si svolgerà dalle 11 alle 22. Vicinissimi a Corso Francia, nel cuore di Tor di Quinto, nasce una location. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Feliz Navidad, pop-up gastronomico di festa e bellezza

