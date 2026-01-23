Federica Torzullo svolta clamorosa | cambia tutto La scoperta degli investigatori poco fa

Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio, al centro di un’indagine in corso. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita della donna e i movimenti del marito, Claudio Carlomagno, attualmente in custodia con l’accusa di omicidio. La vicenda rimane sotto esame per fare chiarezza sui fatti e sulle responsabilità.

Il femminicidio di Federica Torzullo continua a essere oggetto di accertamenti da parte degli investigatori, che stanno ricostruendo in modo dettagliato le ultime ore di vita della donna e i movimenti del marito, Claudio Carlomagno, ora in carcere con l'accusa di omicidio. Il quadro familiare, segnato da una separazione ormai prossima, viene analizzato insieme ai riscontri tecnici su telefoni, tabulati e testimonianze. A delineare parte dei rapporti interni alla famiglia è stata Roberta, madre di Federica, sentita insieme al marito Stefano presso la caserma dei carabinieri di Bracciano. Nel corso dell'audizione, la donna ha ricordato il legame instaurato con il genero: "Per noi era come un figlio.

