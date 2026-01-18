Questo ai carabinieri non lo ha detto Federica Torzullo nuova scoperta degli investigatori sul marito

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara dall’8 gennaio senza lasciare tracce. Le indagini dei carabinieri continuano senza dichiarazioni ufficiali da parte degli investigatori, mantenendo il riserbo su alcuni aspetti dell’indagine. La comunità attende con ansia aggiornamenti che possano chiarire le circostanze della scomparsa e offrire risposte sul suo eventuale destino.

Ad Anguillara il clima è sempre più pesante attorno alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di cui non si hanno notizie dalla tarda serata dell’8 gennaio. Nella villetta di famiglia e tra i parenti cresce l’angoscia, mentre le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, proseguono senza sosta. Lo zio della donna parla con voce rotta dall’emozione e racconta lo stato d’animo del fratello, padre di Federica: “Mio fratello Stefano è un vulcano. Si sente in gabbia come un leone. Se potesse lo farebbe a fette. Ma non si muove, e io non so nemmeno come faccia, per il bene del nipote”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Il giorno della scomparsa". Federica Torzullo, la nuova scoperta sul marito: cosa lo hanno visto fare

Il giorno della scomparsa di Federica Torzullo continua a suscitare interrogativi. Recenti approfondimenti rivelano una nuova testimonianza riguardo alle attività del marito in quella giornata. La vicenda, che si svolge nelle campagne di Anguillara Sabazia, rimane irrisolta, alimentando il mistero su quanto accaduto realmente.

Federica Torzullo, la scoperta shock sul marito: parlano i vicini

Federica Torzullo è al centro di un’indagine che ha coinvolto la comunità locale. Da alcuni giorni, la sua scomparsa ha generato preoccupazione tra vicini e amici, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche senza sosta. In questo contesto, le testimonianze dei vicini stanno fornendo elementi utili per chiarire le circostanze della scomparsa, alimentando l’attenzione su una vicenda ancora tutta da chiarire.

