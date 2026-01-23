Ci sono le chat Federica Torzullo cambia tutto | la scoperta degli investigatori

Il caso di Federica Torzullo ha portato alla luce l'importanza delle chat come strumenti di indagine. Dopo giorni di silenzi e mezze parole, gli investigatori hanno scoperto dettagli fondamentali attraverso le conversazioni digitali. Questa vicenda evidenzia come le comunicazioni online possano offrire elementi chiave nella ricostruzione di eventi complessi e nel percorso di giustizia.

Per giorni il femminicidio di Federica Torzullo è rimasto avvolto da una coltre di silenzi, mezze frasi e paure sussurrate. Una tragedia familiare che si è consumata tra le mura di casa e che, col passare delle ore, continua a restituire dettagli sempre più inquietanti. Al centro della vicenda non c'è solo la violenza estrema, ma anche una rete di rapporti affettivi che, almeno in apparenza, sembravano solidi e destinati a resistere persino a una separazione ormai imminente. A raccontare uno di questi legami è stata Roberta, madre di Federica, ascoltata insieme al marito Stefano durante un'audizione nella caserma dei carabinieri di Bracciano. Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara dall'8 gennaio senza lasciare tracce. In un contesto intricato di indagini e dichiarazioni, si fa strada la domanda: "Con cosa l'ha uccisa".

