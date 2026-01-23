Federica Torzullo è stata trovata morta ad Anguillara Sabazia. Le indagini sull'autopsia hanno rivelato residui di cibo nello stomaco della donna, che potrebbero permettere di stabilire un orario di morte più preciso, anticipando anche la sera precedente. Questi dettagli potrebbero influenzare la ricostruzione dei fatti e le ipotesi sulla dinamica dell’evento.

I dubbi su quanto raccontato da Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall'autopsia sul corpo della 41enne: secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l'orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell'udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l'uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. La famiglia Torzullo intanto attende ancora la restituzione della salma della donna per poi procedere ai funerali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, il dettaglio che inchioda il marito

“Come l’hanno riconosciuta”. Federica Torzullo, il dettaglio sul corpo ritrovato nell’azienda del maritoIl corpo rinvenuto oggi ad Anguillara Sabazia, dietro l’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, è stato estratto dal terreno in un canneto.

Federica Torzullo, "trovata solo una parte del corpo": il dettaglio agghiacciante incastra il maritoFederica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è stata trovata con un grave danno fisico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, è stato un femminicidio. Il procuratore capo di Civitavecchia: Siamo certi, aspettiamo la confessione; Anguillara, esito autopsia su Federica Torzullo: 23 colpi su corpo vittima, 19 sul collo; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Federica Torzullo, si cerca l'arma del delitto in un canale sulla Braccianese.

Federica Torzullo, il dettaglio sull'ora del delitto che può smentire Claudio Carlomagno e l'ipotesi del complice: «Qualcosa non quadra coi tempi»Nonostante la confessione di Claudio Carlomagno, che ha ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo a coltellate, continuano a emergere ... msn.com

Femminicidio Federica Torzullo, prelevate parti di stomaco e trovato cibo in chimizzazione: autopsia decisivaFemminicidio di Federica Torzullo, asportate parti di stomaco e intestino: autopsia decisiva per fare chiarezza sulla versione di Claudio Carlomagno ... virgilio.it

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di un complice di Carlomagno e le ricerche del coltello nel canale vicino Osteria Nuova. - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com