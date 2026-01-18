Federica Torzullo trovata solo una parte del corpo | il dettaglio agghiacciante incastra il marito

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è stata trovata con un grave danno fisico. La scoperta ha portato all’arresto del marito, considerato coinvolto nel caso. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Questa tragica situazione evidenzia l’importanza di un’indagine accurata per fare luce sulla verità e garantire giustizia.

Un orrore indicibile scuote Anguillara Sabazia: svolta tragica nel caso di Federica Torzullo, la donna scomparsa 10 giorni fa. Il suo corpo è stato infatti ritrovato nell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, che da sabato era indagato per omicidio come unico sospettato. L'uomo attualmente si trova nella caserma di Anguillara, alle porte di Roma, dove sarà ascoltato dai carabinieri. Non c'è ancora la certezza totale sull'identità del cadavere ritrovato nella sua ditta, dal momento che secondo quanto risulta dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del corpo e per questo motivo non è stata ancora possibile l'identificazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Scomparsa Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nella ditta del marito Claudio Carlomagno

È stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno. La vittima è Federica Torzullo, scomparsa nelle ultime settimane. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso, mentre proseguono le verifiche per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel territorio, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Federica Torzullo, trovato corpo in azienda del marito

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, scomparsa l’8 gennaio scorso, è al centro di un’indagine in corso. La scoperta del corpo in un’azienda ha portato a un’evoluzione significativa nelle indagini. L’articolo è in aggiornamento mentre le autorità lavorano per chiarire le circostanze di questa vicenda.

Un corpo senza vita è stato trovato nell'azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa da dieci giorni. Ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si tratti del corpo della donna. L’uomo è stato portato in caserma: https://fanpa.ge/RZ15H - facebook.com facebook

Claudio Agostino #Carlomagno, marito di Federica #Torzullo, scomparsa l’8 gennaio ad #Anguillara #Sabazia, si trova nella caserma dei #Carabinieri ed è indagato per omicidio. Questa mattina, durante le ricerche nell’azienda di famiglia, i militari hanno tr x.com