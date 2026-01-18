Come l’hanno riconosciuta Federica Torzullo il dettaglio sul corpo ritrovato nell’azienda del marito

Il corpo rinvenuto oggi ad Anguillara Sabazia, dietro l’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, è stato estratto dal terreno in un canneto. Federica Torzullo ha fornito dettagli sulla riconoscibilità della vittima. La scoperta si inserisce in un quadro investigativo che sta cercando di chiarire le circostanze di quanto accaduto. La vicenda prosegue con approfondimenti e analisi delle evidenze raccolte sul luogo.

È stato estratto dal terreno il corpo trovato nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, sotterrato in un canneto alle spalle dell’ azienda di Claudio Agostino Carlomagno ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Dai primi riscontri su indumenti e oggetti personali, gli investigatori ritengono che si tratti proprio di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’ 8 gennaio. Secondo quanto trapela, il corpo sarebbe integro e un primo riconoscimento “di massima” sarebbe stato possibile anche grazie ai tatuaggi. Ma la conferma ufficiale arriverà solo con l’identificazione formale: la salma verrà trasferita all’obitorio del Verano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

A Anguillara, i carabinieri hanno trovato un cadavere sepolto nella sede aziendale di via Comunale di San Francesco, appartenente a Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo. La scoperta si è verificata durante un intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento e sulle eventuali responsabilità. La procura ha avviato le verifiche del caso, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Trovato il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, vicino all'azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, Roma. L'uomo è indagato per omicidio volontario x.com