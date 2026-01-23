Federica Torzullo solleva dubbi sulla verità dietro il ritrovamento del corpo senza sangue e il sospetto che qualcuno abbia coperto il marito. La scena di un incendio vicino alla ditta di Claudio Carlomagno, con una colonna di fumo visibile da gennaio, alimenta le domande sulla vicenda. Un approfondimento sugli elementi emersi e le possibili implicazioni di questa vicenda ancora da chiarire.

Una colonna di fumo che si alzava dal terreno limitrofo alla ditta di Claudio Carlomagno, in particolare da un cassone dei suoi camion, è stata immortalata la mattina del 9 gennaio dalle telecamere di un’azienda vicina, ad Anguillara Sabazia. E in quel cassone c’era la povera Federica Torzullo. Così i carabinieri del nucleo Investigativo di Ostia hanno individuato il punto in cui scavare domenica scorsa per cercare la 41enne scomparsa: un punto nascosto dal marito con dei rovi posizionati appositamente sopra la buca che aveva ricolmato di terra. Quel rogo era stato innescato proprio da Carlomagno, finito in carcere con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, cosa non torna: il corpo trovato senza una goccia di sangue e il sospetto. «Qualcuno ha coperto il marito»

