scomparsa federica torzullo trovato il corpo di una donna nella ditta del marito claudio carlomagno

Il caso della scomparsa di Federica Torzullo pare avviarsi verso la conclusione: nella mattina di domenica 18 gennaio il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella ditta di proprietà del marito Claudio Carlomagno, già accusato di omicidio volontario. Sono in corso gli esami sulla salma al fine di identificarla. Il giorno precedente, nella casa della coppia e nell’auto dell’uomo, erano state trovate tracce di sangue. Il cadavere di una donna è stato trovato in un deposito della ditta del marito Claudio Carlomagno: l’azienda si trova in via Comunale San Francesco, non distante dalla villetta della coppia, in via Costantino ad Anguillara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

