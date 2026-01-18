È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito

Nella mattinata di domenica è stato rinvenuto un corpo nel terreno della sede operativa dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di Federica Torzullo, moglie del proprietario. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e della comunità locale.

Il riconoscimento sarebbe avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva indosso. La salma trasferita all'obitorio del Verano Sarebbe di Federica Torzullo il corpo ritrovato domenica mattina nel terreno della sede operativa dell'azienda del marito Claudio Agostino Carlomagno. Il riconoscimento sarebbe avvenuto grazie agli indumenti e agli oggetti che aveva indosso. Il corpo è stato estratto nel pomeriggio dopo essere stato scoperto questa mattina. Le operazioni dei carabinieri della stazione di Anguillara, della compagnia di Bracciano e del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sono cominciate intorno alle 9:30 e si sono concluse alle 16:45.

È stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata nel sito dell'azienda del marito ad Anguillara. Il riconoscimento preliminare è avvenuto grazie ai braccialetti presenti sul corpo. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso e stabilire eventuali responsabilità.

