Claudio Carlomagno stava per fuggire | ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezzi
Claudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo. Secondo le ricostruzioni, avrebbe cercato di bruciare e mutilare il cadavere della donna. L’indagine si concentra su questi tentativi di occultamento, nel tentativo di chiarire le circostanze di quanto accaduto e di fare luce sulla vicenda.
L'ex marito di Federica Torzullo avrebbe provato a bruciare e fare a pezzi il cadavere della donna per occultarlo. Sarebbe anche stato pronto alla fuga.🔗 Leggi su Fanpage.it
Federica Torzullo, il marito resta in silenzio durante l'interrogatorio. «Ha cercato di fare a pezzi e bruciare il corpo della moglie»Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, mantenendo il silenzio.
Scomparsa Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nella ditta del marito Claudio CarlomagnoÈ stato rinvenuto il corpo di una donna nella ditta di proprietà di Claudio Carlomagno.
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il Procuratore: «Omicidio feroce e corpo irriconoscibile» - Lo stupore dei commercianti e vicini di casa: «Non sembrava un tipo violento o problematico» ... roma.corriere.it
Il delitto di Anguillara. "Un delitto efferato e violento, con molta cattiveria e impeto" così il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori parlando ai giornalisti all'uscita dal carcere dove si è tenuto il primo interrogatorio di Claudio Carlomagno. L'uomo, accus - facebook.com facebook
Federica Torzullo, tutti gli errori e le bugie di Claudio Carlomagno: telecamere, gps e camion, ecco come è stato incastrato x.com
