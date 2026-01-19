Claudio Carlomagno stava per fuggire | ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezzi

Claudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo. Secondo le ricostruzioni, avrebbe cercato di bruciare e mutilare il cadavere della donna. L’indagine si concentra su questi tentativi di occultamento, nel tentativo di chiarire le circostanze di quanto accaduto e di fare luce sulla vicenda.

Il delitto di Anguillara. "Un delitto efferato e violento, con molta cattiveria e impeto" così il procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori parlando ai giornalisti all'uscita dal carcere dove si è tenuto il primo interrogatorio di Claudio Carlomagno. L'uomo, accus

