Federica Torzullo la furia di Carlomagno dopo che lei ha detto che se ne andava di casa | il tentativo di bruciare il corpo Contestato il femminicidio

La Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per femminicidio nei confronti di Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia. Dopo un litigio, l’uomo avrebbe tentato di bruciare il corpo della donna, suscitando grande attenzione e condanna. L’indagine mira a chiarire le circostanze del tragico episodio, contestando il reato di femminicidio e sottolineando la gravità della vicenda.

La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia e l'ha sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda di movimento terra. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso, voleva farla a pezzi e fuggire» Femminicidio L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso «per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione». 🔗 Leggi su Leggo.it

L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia: nelle prossime ore l'autopsia. Il marito Claudio Carlomagno, arrestato, non risponde al Pm. "Un delitto feroce", per gli inquirenti che non escludono complicità e premeditazione. L'inviata #GR1 @ElenaBai x.com

"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d - facebook.com facebook