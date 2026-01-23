Fd’I | Bene il comitato Via trascurata per anni Ma ora le telecamere

La costituzione di un comitato da parte degli esercenti rappresenta un passo importante per migliorare il dialogo tra le parti coinvolte. Dopo anni di trascuratezza, l’installazione delle telecamere può contribuire a garantire maggiore sicurezza e collaborazione tra esercenti, residenti e amministrazione. Un approccio condiviso, volto a creare un assetto più equilibrato e responsabile, è fondamentale per affrontare le criticità del territorio in modo efficace e sostenibile.

"È positivo che gli esercenti costituiscano un comitato a maggior ragione se tale iniziativa è volta a un maggior dialogo tra le parti, nell’interesse di tutti e nella consapevolezza che si possa istituire un assetto virtuoso che includa esercenti, residenti e amministrazione". Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini plaude alla costituzione del comitato in via Galucci. "Per troppi anni si è agito mantenendo volutamente distaccati gli attori, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti". Riteniamo, prosegue, "necessario verificare la situazione dei locali che applicano prezzi molto bassi vendendo alcolici evidentemente di scarso livello ai giovani, così come il modus operandi del negozio etnico situato alla fine di via Gallucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

