Tracce di topi alle elementari Fd’I | Fatto grave e intollerabile Ora verifiche in tutte le scuole

La notizia dello stop alle lezioni alla scuola di via Amundsen (ieri e oggi) per un intervento urgente di derattizzazione, ha sollevato polemiche. "La presenza di tracce di topi nella primaria Giovanni XXIII è un fatto grave, che richiede la massima trasparenza e un intervento immediato da parte dell’amministrazione". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini (nella foto), annuncia la presentazione di un’interrogazione urgente rivolta al sindaco e all’assessore competente. "Come comunicato dalla dirigente scolastica Stefania Giovanetti e confermato dal Comune – prosegue Negrini –, l’istituto di via Amundsen ha sospeso le attività didattiche (giovedì e oggi) per consentire un intervento di derattizzazione in seguito al ritrovamento di tracce riconducibili a roditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

