Telecamere per 1.200 autobus | Bene ma servono le cabine chiuse Certe linee alle spalle il Far West

Sotto i piedi quei giganti lucidi d’acciaio e gomma. Il pieno nel serbatorio, per macinare chilometri. Tra paesi e campanili nella tavola della pianura, oltre i confini. Sandro Tosi, 68 anni, saluta. "Ho raggiunto i limiti d’età per la patente per guidare le corriere, sono in pensione". Prima, seconda, terza nella memoria piustosto recente. "Ho lasciato da pochi mesi". Prima i bus, poi le corriere di linea con la quale portava gli studenti in gita, gli operai a manifestare a Bologna – bandiere nel cofano, il posto (di lavoro) da difendere –, turisti a zonzo per la città. Ma viaggia ancora. "Sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Telecamere per 1.200 autobus: "Bene, ma servono le cabine chiuse . Certe linee, alle spalle il Far West"

