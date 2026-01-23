FC 26 Obiettivo Live | Beerensteyn MO TOTY 88

FC 26 Obiettivo Live: Beerensteyn MO TOTY (88) Beerensteyn si distingue in Ultimate Team per la sua agilità e rapidità, caratteristiche che lo rendono un elemento apprezzato dai giocatori. Con un punteggio di 88 nella TOTY, rappresenta un'opzione interessante per chi cerca un giocatore versatile e dinamico. La sua presenza nel team può contribuire a migliorare le strategie offensive, grazie alla sua capacità di muoversi rapidamente e creare occasioni da gol.

Beerensteyn è da sempre un "culto" per i giocatori di Ultimate Team grazie al suo corpo agile e alla sua velocità esplosiva. Questa versione MO TOTY potenzia ulteriormente i suoi punti di forza, rendendola una punta (o ala) micidiale. Analisi Tecnica: Velocità e Dribbling. Velocità Pura (93): È la sua statistica regina. Una volta lanciata in campo aperto, è quasi impossibile da recuperare.. Dribbling Ipnotico (90): La sua agilità la rende perfetta per il "left-stick dribbling". Cambia direzione in un istante, ideale per chi ama giocare nello stretto.. Versatilità: Può giocare come AS (LW), ES (LM) o ATT (ST).

