FC 26 Obiettivo Live | Marc Cucurella MO TOTY

Marc Cucurella si distingue come un difensore equilibrato, con una solida capacità difensiva di 88 e un'ottima qualità nel passaggio, valutata 86. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento prezioso in campo, contribuendo sia alla fase difensiva che a quella offensiva. Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente, Cucurella si conferma tra i protagonisti della stagione, offrendo prestazioni costanti e di qualità.

Cucurella si presenta come un difensore molto equilibrato, con un eccezionale 88 di Difesa e 86 di Passaggio. È la carta ideale per chi cerca un terzino capace di impostare l'azione e restare solido nelle chiusure preventive. I Requisiti per lo Sblocco. Per ottenere lo spagnolo del Chelsea, dovrai completare 4 sfide specifiche: Giocane 5 (Bonus 1.000 XP): Gioca 5 partite in qualsiasi modalità schierando almeno 4 giocatori spagnoli tra i titolari.. 6 Assist: Fornisci 6 assist in qualsiasi modalità (min. Dilettante) usando un giocatore che abbia almeno 80 di Passaggio. (Premio: 2 giocatori oro rari 81+).

