FC 26 Evoluzione: MO TOTY A prova di pressing+ (TOTY HM Press Proven+) è pensato per migliorare la protezione della palla e la resistenza nei duelli fisici. Se il tuo giocatore EVO risultava troppo leggero in queste situazioni, questa evoluzione rappresenta la soluzione ideale. Un aggiornamento che rafforza le capacità difensive e la tenuta fisica, offrendo maggiore affidabilità in campo.

Il focus qui è tutto sulla protezione della palla e sulla resistenza nei duelli fisici. Se il tuo giocatore EVO era tecnico ma un po’ “leggerino”, questa è la soluzione definitiva. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Minimo 89.. Stili di Gioco+: Massimo 1.. Rarità: Deve essere un oggetto Evoluzione MO TOTY.. Miglioramenti: Forza Bruta e Freddezza. I boost alle statistiche sono tra i più alti mai visti per quanto riguarda i parametri fisici: PlayStyle+ A prova di pressing: Il tuo giocatore ora può proteggere palla contro i difensori più forti senza perderne il controllo.. Forza (+40): Un upgrade mostruoso (fino a 86) che cambia completamente il “body type” virtuale del giocatore nei contrasti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

