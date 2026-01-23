fc 26 il mercato nella settimana dei toty spiegato da john

Da questa sera, il mercato di FIFA si anima con l’immissione della selezione completa TOTY, inclusi Uomini, Donne e Icone. Questa grande novità renderà possibile acquistare e spacchettare pacchetti con tutte le carte disponibili, portando a un’intensa attività di scambio e investimento. Un’occasione importante per i giocatori che vogliono aggiornare la propria squadra approfittando di questa eccezionale opportunità.

1. La Grande Immissione (Tutto nei pacchetti). Da questa sera, con l’intera selezione TOTY (Uomini, Donne e Icone) disponibile contemporaneamente, il mercato subirà un’ondata di spacchettamenti senza precedenti. Effetto: Prezzi delle carte “gold” e “speciali comuni” in calo per l’eccesso di offerta.. Opportunità: I fodder (giocatori ad alta valutazione) fluttueranno: saliranno a causa delle SBC pesanti (Butragueño, Marcelo), ma caleranno durante i “lampo” di spacchettamento.. 2. Chi acquistare per fare crediti?. Carte “Out of Packs”: Monitora le carte speciali forti che non sono più nei pacchetti ma che servono per l’intesa con i nuovi TOTY (es. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 IL MERCATO DEI TOTY: Strategie e Consigli di John FutUniverse

FC 26 Lamine Yamal POTM: Il "Piccolo Genio" da 91 accende la LaLiga prima dei TOTY!

