FC 26 IL MERCATO DEI TOTY | Strategie e Consigli di John FutUniverse

Il mercato dei TOTY in FC 26 richiede strategie precise e una buona gestione delle risorse. Con l’arrivo dei Team of the Year, è importante conoscere le dinamiche di acquisto e vendita per massimizzare i risultati. In questa guida, John FutUniverse condivide consigli pratici per navigare efficacemente nel mercato, evitando rischi e ottimizzando le opportunità offerte dall’evento.

L'attesa è finita. I TOTY (Team of the Year) sono arrivati su FC 26 e, come ogni anno, non si tratta solo di "sculare" nei pacchetti, ma di saper gestire la liquidità e i tempi del mercato. John è stato chiaro: il panico è il tuo peggior nemico, la pazienza il tuo miglior alleato. 1. Quando Spacchettare? La Regola d'Oro. La tentazione di aprire tutto subito è altissima, ma John consiglia prudenza: Il Team Completo: Il momento migliore per aprire i pacchetti accumulati è quando tutto il team TOTY (Attaccanti, Centrocampisti, Difensori e Portiere) è disponibile contemporaneamente nei pacchi. Solitamente questo accade il secondo venerdì della promo.

