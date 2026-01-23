FC 26 Evoluzione | Dacci dentro Get Stuck In

FC 26 Evoluzione: Dacci dentro (Get Stuck In) è un modulo dedicato alla fase difensiva, con particolare attenzione all’interdizione e alla forza fisica. Questo stile di gioco si rivolge a chi desidera rafforzare la capacità di recupero del pallone attraverso interventi decisi e mirati. La strategia si concentra sull’efficacia nelle azioni di contrasto, migliorando la solidità difensiva e la capacità di mantenere il controllo del gioco.

Questa trasformazione si concentra esclusivamente sulla fase di interdizione e sulla forza fisica, fornendo uno degli stili di gioco più efficaci per chi deve recuperare il pallone. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e massimo 1 PlayStyle+.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità "Tour mondiale fuoricl. argento".. Miglioramenti: Il Dominio del Contrasto. L'upgrade trasforma il giocatore in una diga umana grazie a boost mirati: PlayStyle+ Mastino (Bruiser+): È il cuore dell'evoluzione. Questo stile permette di vincere quasi tutti i contrasti di spalla e di spostare letteralmente l'avversario dal pallone.

