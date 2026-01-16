FC 26 Evoluzione introduce nuovi scarpini che perfezionano le prestazioni del giocatore, senza alterarne l’essenza. Questa versione migliora le statistiche offensive e aggiunge quattro nuovi Stili di Gioco (PlayStyles), offrendo un’esperienza più accurata e coinvolgente nel controllo del pallone. Un aggiornamento pensato per affinare le capacità senza modificare l’identità di gioco.

Questa Evoluzione non stravolge il giocatore, ma ne rifinisce le statistiche offensive e, soprattutto, aggiunge ben 4 Stili di Gioco (PlayStyles) che migliorano sensibilmente il feeling con il pallone. È la scelta perfetta per chi vuole rendere più letali i propri esterni o attaccanti di riserva. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 85.. Stili di Gioco: Massimo 10.. Rarità esclusa: Non può essere un giocatore della rarità “Tour mondiale fuoricl. argento”.. Ripetibilità: Puoi completarla 2 volte su due giocatori differenti.. Miglioramenti: Attacco e Reattività. I bonus sono mirati a chi deve finalizzare o creare superiorità numerica: Valutazione: +1 TOT. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Scarpini Nuovi (New Boots)

