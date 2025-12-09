jethro tull in concerto al pistoia blues il 10 luglio 2026

Il Pistoia Blues si prepara a celebrare la sua 45esima edizione con un cartellone ricco di eventi imperdibili. Il 10 luglio 2026, in Piazza Duomo, sarà il turno dei Jethro Tull di Ian Anderson, uno dei gruppi più iconici del rock progressivo. Un appuntamento atteso dagli appassionati di musica di tutto il mondo.

PISTOIA – Dopo la notizia dei The Darkness attesi al Festival l’8 luglio, Pistoia Blues annuncia un altro grande gruppo internazionale: i Jethro Tull di Ian Anderson si esibiranno in Piazza Duomo per la 45esima edizione del festival il 10 luglio 2026. Si tratta della quarta partecipazione al festival per i Jethro Tull: la band che ha fatto la storia del rock progressivo britannico ha già calcato il palco di Piazza Duomo nel 1999, nel 2003 e nel 2008. La leggendaria prog-band di “Aqualung” e “Locomotive Breath” ha annunciato che proseguirà il “Curiosity Tour” anche nel 2026 per presentare il loro ultimo lavoro discografico “Curious Ruminant”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it