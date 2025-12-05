I The Darkness tornano a suonare in Italia | appuntamento al Pistoia Blues

Il “Pistoia Blues 2026” sta prendendo forma: a esibirsi in piazza Duomo, nel capoluogo pistoiese, il prossimo 8 luglio, saranno infatti i The Darkness. E tra i gruppi musicali che apriranno la serata, c'è anche una giovane band di Firenze. Per i The Darkness si tratta di un ritorno al Blues. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it