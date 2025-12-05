I The Darkness tornano a suonare in Italia | appuntamento al Pistoia Blues
Il “Pistoia Blues 2026” sta prendendo forma: a esibirsi in piazza Duomo, nel capoluogo pistoiese, il prossimo 8 luglio, saranno infatti i The Darkness. E tra i gruppi musicali che apriranno la serata, c'è anche una giovane band di Firenze. Per i The Darkness si tratta di un ritorno al Blues. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
THE DARKNESS - Tornano con due date live in Italia nell'estate 2026 con loro AIRBOURNE, SPLEEN e MESSA #thedarkness #airbourne #spleen #Messa #pistoiabluesfestival Vai su X
DARKNESS, DUE CONCERTI IN ITALIA A LUGLIO 2026 Suoneranno a Verona e a Pistoia Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755783/darkness-due-concerti-in-italia-a-luglio-2026 - facebook.com Vai su Facebook
THE DARKNESS: a Luglio 2026 in concerto a Villafranca di Verona (con Airbourne) e Pistoia (con i Messa) - Tornano in Italia i THE DARKNESS, amatissima rock band britannica che sarà nuovamente nel nostro Paese per due concerti che si terranno nell’estate 2026. Come scrive rockon.it
The Darkness: concerto a sorpesa a Londra alla stazione St. Pancras. Guarda il video - Pancras a Londra, il primo al pianoforte e alla voce, il secondo in accompagnamento alla chitarra acustica. Lo riporta virginradio.it