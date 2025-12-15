Quanto torna la F1? Previsti i test di Barcellona prima del solito Verstappen | Resteremo più tempo fermi ai box che seduti in macchina

La Formula 1 si avvicina alla stagione 2024 con test anticipati a Barcellona e un clima di attesa per le novità tecniche del 2026. Con nuove vetture e motori innovativi, i team si preparano a una rivoluzione che cambierà radicalmente il panorama del mondiale, mentre i piloti, come Verstappen, si confrontano con le sfide di questa fase di transizione.

Ci si prepara alla grande rivoluzione tecnica in F1. Nel Mondiale 2026 le squadre saranno chiamate ad affrontare una grande sfida: macchine diverse e power unit di nuova generazione. I team partiranno da un “foglio bianco” e nell’interpretazione di un regolamento tecnico non così chiaro servirà ingegno e grande visione di insieme. Per questo motivo, contrariamente a quanto è accaduto nelle ultime stagioni, i giorni di test pre-season saranno molto di più. Ben nove le giornate dedicate alle prove invernali per consentire a piloti e tecnici di comprendere al meglio possibile le macchine ed essere pronti al via della stagione, previsto nel week end del 6-8 marzo in Australia. Oasport.it

