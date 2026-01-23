Ferrari SF-26 | Presentazione Live con Leclerc e Hamilton Sky Sport F1

Oggi si è svolta la presentazione ufficiale della Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel Mondiale di Formula 1 2026. L’evento, trasmesso in diretta da Sky Sport F1, ha mostrato le caratteristiche principali della vettura, segnando l’inizio della nuova stagione e delle sfide che attendono la scuderia Ferrari.

Il giorno tanto atteso dai tifosi della Rossa è arrivato con la presentazione della SF-26, la nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per il Mondiale 2026 di Formula 1. La stagione della rivoluzione regolamentare vede la Scuderia ripartire con l'obiettivo di riscattarsi dopo stagioni molto complicate puntando sulla coppia di piloti più forte del paddock per tornare a lottare per il titolo mondiale Dopo l'unveiling della SF-26 la macchina scende in pista a Fiorano per lo shakedown con i primi giri ufficiali della nuova era Ferrari. Un momento storico trasmesso tutto in diretta su Sky Sport per non perdere nemmeno un dettaglio della rivoluzione tecnica e del debutto della coppia Leclerc-Hamilton sulla stessa vettura. 🔗 Leggi su Digital-news.it

F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv
Il 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

