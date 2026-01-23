Esplosione a Marcianise auto distrutte e palazzo sventrato dopo fuga di gas

Un'esplosione si è verificata in viale XXIV maggio a Marcianise, causando danni a un garage e alle auto nelle vicinanze. L'onda d'urto ha provocato il crollo di parti di muro e la distruzione di una saracinesca, con detriti che sono stati proiettati sulla strada. La fuga di gas è stata all'origine dell'incidente, che ha coinvolto anche un palazzo nelle vicinanze.

Esplosione in viale XXIV maggio a Marcianise. Distrutto un garage, 3 auto danneggiate. Pezzi di muro e saracinesca scagliati come proiettili in strada dall'onda d'urto. Momenti di forte apprensione questa mattina, 23 gennaio 2026, nel comune di Marcianise, dove intorno alle 7 una violenta esplosione ha scosso un edificio situato in viale XXIV Maggio.

