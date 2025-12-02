Esplosione nel centro estetico negozio sventrato dalla fuga di gas Miracolate la titolare e la cliente

VICENZA - Il boato e il negozio completamente sventrato. Una forte esplosione è avvenuta questa mattina, martedì 2 dicembre, nel centro estetico di via Laghi, Estetica Barbara,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Esplosione nel centro estetico, negozio sventrato dalla fuga di gas. Miracolate la titolare e la cliente

News recenti che potrebbero piacerti

Fino al 3 dicembre, vivi un'esplosione di sapori, colori e allegria! Al Gigante del #CentroCommercialeTorriBianche è arrivato lo Speciale Messico. Che tu abbia voglia di carica con i tacos, di una merenda piccante o ingredienti speciali per la tua cena a tema - facebook.com Vai su Facebook

Boato a Laghetto: fuga di gas danneggia un centro estetico. Soccorsi sul posto - Un'esplosione ha scosso questa mattina il quartiere di Laghetto a Vicenza: il boato sarebbe stato causato da una fuga di gas in via dei Laghi. Scrive ecovicentino.it

Esplosioni a Centocelle, bombe carta in un concessionario e negozio d’abbigliamento - Una è stata posta nei pressi di un concessionario di automobili in via dei Platani, l'altra vicino a un ... Secondo fanpage.it

Esplosioni a Centocelle: bombe carta danneggiano concessionario e negozio di abbigliamento - Paura a Centocelle dove nella notte sono esplosi due ordigni artigianali che hanno danneggiato una autoconcessionaria e un negozio di abbigliamento. Scrive romatoday.it

Paura a Mosca, esplosione in un negozio per bimbi - Attimi di paura a Mosca quando un'esplosione ha devastato i locali di uno storico negozio di giocattoli in piazza Lubyanka, nel cuore della capitale, a due passi da quella che fu la sede del Kgb e che ... Segnala ansa.it

Bomba molotov distrugge il negozio, famiglie in fuga dal palazzo: «Prima l'esplosione, poi le fiamme fino ai terrazzi» - Le fiamme hanno avvolto il negozio al piano terra e si sono sviluppate sulla facciata esterna del primo e secondo piano del palazzo Bimbi, abitato da una decina di famiglie. Segnala ilgazzettino.it