Erosione a Zingarello Mareamico | La falesia arretra e nessuno interviene

La falesia di Zingarello, situata lungo la costa, sta progressivamente arretrando a causa dell’erosione naturale. Nonostante il fenomeno sia evidente da anni, ancora oggi non sono state adottate misure concrete per contrastare tale processo. La situazione evidenzia la necessità di interventi mirati per proteggere questo importante tratto di territorio e preservarne l’equilibrio naturale.

La falesia di Zingarello continua a cedere, anno dopo anno, senza che vengano adottate misure per contrastare o rallentare l’erosione. A denunciarlo è l’associazione Mareamico, che segnala come il fenomeno stia ormai cancellando colline e spiagge della zona."Da tempo – afferma Mareamico – la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it L'erosione costiera spazza via la pista ciclabile, MareAmico: "Adesso tocca alla strada"L'erosione costiera continua a minacciare le infrastrutture lungo la riviera, con la pista ciclabile che è stata nuovamente danneggiata. Leggi anche: Rifiuti abbandonati sotto la targa a Coltorti. Ma nessuno interviene Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: San Leone, il mare non aspetta e divora la costa: l’erosione finisce nel racconto della Rai. La denuncia di Mareamico: La falesia di Zingarello continua ad arretrareL'associazione ambientalista: Presto ci saranno ulteriori crolli, che faranno sparire per sempre le colline e le spiagge di Zingarello ... grandangoloagrigento.it MareAmico, spiaggia di Agrigento a rischio per erosione costieraIl prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. L'erosione costiera continua ad erodere le ... ansa.it

