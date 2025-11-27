Rifiuti abbandonati sotto la targa a Coltorti Ma nessuno interviene

Rifiuti e calcinacci sono abbandonati da una settimana sotto la targa dedicata al professor Mario Coltorti. In bella mostra, lasciati al centro dell’area verde dell’ex casa del balilla affacciata sul lungomare Piermanni, dove transitano sempre cittadini e anche netturbini, eppure non sono stati ancora rimossi. Quella piccola discarica è assurta pure all’onore delle cronache, ma gli uffici comunali che si occupano di decoro urbano non hanno ancora mosso un dito. Da martedì 18 e fino a ieri pomeriggio, i rifiuti stavano ancora allo stesso posto: sacchetti che contengono calcinacci, prodotti di lavorazioni del fai da te e di cui qualcuno si è liberato abbandonandoli in mezzo ai giardini del litorale, evidentemente non potendoli consegnare al centro raccolta comunale dei rifiuti nel quartiere Fontanelle, perché da tempo non effettua più il servizio di ritiro di materiale inerte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti abbandonati sotto la targa a Coltorti. Ma nessuno interviene

