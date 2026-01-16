Juventus a caccia dell’attaccante per Spalletti | proposto En-Nesyri

La Juventus è alla ricerca di un attaccante centrale per rinforzare l’organico di Spalletti. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe individuato in En-Nesyri il profilo ideale, puntando a un numero 9 puro per migliorare l’attacco. La trattativa è in fase di sviluppo e rappresenta una delle priorità della società in questa sessione di mercato.

Matteo Moretto sul canale YT di Fabrizio Romano ha rivelato che la Juve ora vuole un numero 9 puro ed è forte su En-Nesyri. Il nuovo 9 della Juventus La Juventus sta cercando un "numero 9" per l'area di rigore. Sono salite nelle ultime ore le quotazioni di Youssef En-Nesyri,

