En-Nesyri Juve l’attaccante in pole | convince la formula offerta al Fenerbahce Può vestire bianconero solo ad una condizione | ecco quale

En-Nesyri è in cima alla lista dei candidati per l’attacco della Juventus, grazie a una proposta di prestito che ha convinto il Fenerbahçe. Tuttavia, il trasferimento dipende da una condizione specifica, ancora da definire. Intanto, la concorrenza di Villa su Mateta si presenta con un’offerta inferiore, rendendo la trattativa ancora in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

En-Nesyri Juve, la punta in pole grazie alla formula del prestito, Villa su Mateta ma offre meno della Juve. Le ultime. L’intrigo internazionale per l’attacco della Juventus si arricchisce di un nuovo capitolo, trasformandosi in un vero “triello” che coinvolge Napoli e Aston Villa. La dirigenza bianconera sta giocando una partita doppia e rischiosa, mantenendo vivi i contatti su due tavoli paralleli. Se da un lato la pista Mateta resta calda, dall’altro En-Nesyri sta scalando prepotentemente le gerarchie. Il motivo è puramente economico e strategico: mentre il Crystal Palace pretende certezze assolute per il francese (obbligo di riscatto scattante alla prima presenza o con l’ingresso nelle prime otto in Champions), il Fenerbahce sembra aprire a condizioni ben più favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultimeIl Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco.

Everton, assalto a En-Nesyri: offerta ufficiale al Fenerbahce. Cifre e formulaL’Everton ha presentato un’offerta ufficiale al Fenerbahce per l’acquisto di Youssef En-Nesyri, ex attaccante del Siviglia.

