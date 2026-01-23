Una giovane donna di 22 anni, Gaia G. di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno Frecciargento alla stazione di Empoli. La tragedia si è verificata nelle prime ore, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia alla stazione di Empoli. Non ce l’ha fatta Gaia G., la giovane di 22 anni originaria di Certaldo, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno Frecciargento alla stazione di Empoli. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 20 gennaio, intorno alle 21, mentre la ragazza si trovava su uno dei binari. Dopo giorni di ricovero e cure disperate, Gaia è morta all’ospedale Careggi di Firenze, dove era stata trasferita in condizioni critiche. Volontaria attiva della Misericordia, la giovane era molto conosciuta e stimata nella sua comunità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Empoli, travolta da un Frecciargento in stazione: la ragazza 22enne è morta

Travolta dal Frecciargento a Empoli, muore a 22 anni: Gaia Gelsi non ce l’ha fatta dopo giorni di agoniaGaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno a Empoli.

Empoli, 22enne travolta dal treno: dopo due giorni di agonia arriva la tragica notiziaA Empoli, dopo due giorni di attesa, si è conclusa la vicenda di una giovane donna di 22 anni travolta da un treno.

